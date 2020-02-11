شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد التؤام حسام وإبراهيم حسن فى الأهلى للمشاركة فى مباراة خماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر التؤامان حسام و إبراهيم حسن فى مقر النادى الأهلى بالجزيرة، وذلك للعب مبارة كرة خماسية مع عدد من قدامى اللاعبين بالنادى ومنهم محمد رمضان ومحمد عمارة وياسر ريان وأحمد حسن وزكريا ناصف وخالد مرسى مدير فرع الجزيرة وعدد آخر من أبرز نجوم الفريق الأحمر.

وحرص العديد من أعضاء النادى الأهلى على التقاط الصور التذكارية مع العميد، الذى رحل مؤخراً عن تدريب سموحة بسبب سوء النتائج، ليخلفه حمادة صدقى فى تدريب الفريق السكندرى بعد فسخ عقده مع الهلال السودانى.

ويشهد مجلس إدارة نادى المصرى البورسعيدى حالة من الخلاف داخل مجلس الإدارة، برئاسة سمير حلبية، حول عودة حسام حسن المدير الفنى السابق لسموحة والأسبق للمصرى لقيادة الفريق الفترة المقبلة خلفاً لإيهاب جلال المدير الفنى للفريق البورسعيدى، والذى تقدم باستقالته.

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وكشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن هناك حالة من الانقسام داخل مجلس المصرى، حيث يرفض سمير حلبية ونجله عدنان ومحمد الخولى نائب الرئيس عودة حسام وإبراهيم حسن، بينما باقى أعضاء المجلس يرغبون فى عودة التوأم مؤكدين أنه الأفضل لقيادة الفريق الفترة المقبلة بحكم قيادته للفريق من قبل.

واستقال حسام حسن من تدريب فريق سموحة السكندرى بعدما قاد الفريق خلال 13 مباراة فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 5 مباريات وخسر فى 3 مباريات، ليقرر انهاء مسيرته مع النادى السكندري، فى ظل عدم التوفيق الذى لازمه فى الأيام الأخيرة، ليخوض تجربة تدريبية جديدة خلال الفترة القادمة، وفقا لما ستسفر عنه مفاوضات الأندية معه فى الأيام المقبلة.