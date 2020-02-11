شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هلال يودع تاكيس جونيس: "تعلمت منك الكثير وأتمنى لك التوفيق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد هلال لاعب وادى دجلة، على توديع اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق الكروى الأول الذى رحل بعد فسخ تعاقده بالتراضى بين الطرفين، بسبب سوء النتائج فى الفترة الأخيرة، وكتب هلال فى رسالته لتاكيس جونيس عبر "تويتر": "شكرًا كابتن تاكيس، تعلمت منك كثير ودايماً كنت بتنصحني وبتتكلم معايا.. بتمنالك التوفيق في القادم".

ويرتبط محمد هلال بعلاقة طيبة مع تاكيس جونيس، الذى ساهم فى بزوغ نجمه فى الفترة الماضية مع الفريق الدجلاوى، وجعله أحد الأعمدة الأساسية للفريق، وتلقى العديد من العروض من أندى كبرى بالدورى المصرى.

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وأعلن نادى وادى دجلة إنهاء تعاقده بشكل رسمى مع اليونانى تاكيس جونيس بعد قيادته للفريق لمدة موسم ونصف، وذلك عقب الخسارة من المصرى البورسعيدى أمس بثلاثة أهداف دون رد فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 3 لقاءات فقط وتعادل فى 5 وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

وكتب وادى دجلة عبر حسابه على تويتر "قرر مجلس إدارة وادى دجلة توجيه الشكر لتاكيس جونياس المدير الفنى للفريق الأول على جهوده مع الفريق لمدة موسم ونصف ترك فيها بصمة واضحة على أداء الفريق، وقد اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بشكل ودى، وأعرب مجلس إدارة نادى وادى دجلة عن تمنياته بالتوفيق لتاكيس جونياس فى المرحلة المقبلة".

ويضع مسئولو دجلة الرتوش الأخيرة على تعيين الجزائرى مصطفى الخروبى مديرًا فنيا للفريق الكروى الأول، ومن المنتظر أن يتولى الخروبى الذى عمل مديرًا فنيًا سابقًا لفريق ليرس البلجيكى ويعمل حاليا مدربًا للفريق الثانى بدجلة، القيادة الفنية للفريق الأول، على أن يعاونه يونس زردوك مدرب فريق 18 سنه بالنادى الدجلاوى والمدرب العام لجزر القمر.