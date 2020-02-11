شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يهزم فريق الشباب ودياً وكادو يسجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الفريق الأول للإسماعيلى على فريق الشباب مواليد 99 بهدف دون رد فى الودية التى جمعتهما عصر اليوم، ويستعد الدراويش للقائه المرتقب ضد الرجاء المغربى الأحد المقبل فى ذهاب الدور نصف النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، الفريق الأول سجل هدفه عن طريق المهاجم الأوغندى الجديد باتريك كادو من تسديدة مميزة من خارج منطقة الجزاء.

بدأ الفريق بتشكيل ضم محمد مجدي حارس مرمى، محمد مجدي الجمل ، محمد هاشم ، مصطفى فارس ، كماتشو فى الدفاع .. محمد مخلوف ، محمد بيومي ،همام طارق،وجيه عبد الحكيم ،بيكيتي فى الوسط ، باتريك كادو فى الهجوم.

قبل أن يشارك كل من محمود عبد المنصف حارس المرمى وحازم مرسى ونادر رمضان ومدحت فقوسة ومحمد الضرف ومحمد ناصر وبنسون شيلونجو.

وبدأ، اليوم الثلاثاء، فريق الإسماعيلى استعداداته لموقعة الرجاء المغربى المقرر لها الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية فى نصف نهائى البطولة العربية، بعد أن منح الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للدراويش للاعبيه إجازة من المران أمس الاثنين عقب الخسارة من الزمالك بهدفين مقابل هدف فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، التى أقيمت مساء الأحد الماضى على استاد الإسماعيلية.

وأحرز أهداف الزمالك والإسماعيلى كل من محمود علاء من ركلة جزاء ويوسف أوباما من رأسية بينما أحرز هدف الإسماعيلى باهر المحمدى من ركلة جزاء.

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