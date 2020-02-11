شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جماهير الزمالك تستقبل الفريق استعدادا للسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى بعض الفيديوهات لعدد من جماهير الزمالك التى تواجدت بأعداد كبيرة فى مطار الدوحة بقطر، لاستقبال بعثة الأبيض لخوض مباراة الترجى التونسى، فى السوبر الأفريقى، المقرر إقامتها فى السادسة مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب نادى الغرافة القطرى، حيث حرصت الجماهير على حمل اللافتات والبلالين ورددت هتافات الأبيض لتحفيز اللاعبين على تحقيق اللقب الأفريقى.

ويترأس بعثة الزمالك، إسماعيل يوسف، عضو ملجس إدارة القلعة البيضاء، إلى جانب تواجد هانى زادة وحمادة أنور وعلاء مقلد، أعضاء مجلس الإدارة لمرافقة الفريق فى مباراته أمام بطل تونس.

ووصلت بعثة الزمالك، اليوم، إلى قطر لخوض مباراة الترجى، من خلال رحلة "ترانزيت" عبر الأردن لعدم وجود رحلات طيران مباشرة بين القاهرة والعاصمة القطرية "الدوحة"، وينتظر الزمالك عددا من المباريات المهمة فى الفترة المقبلة، حيث سيكون مقبلا على مواجهة الأهلى فى قمة السوبر المحلى، بالإمارات والمقرر إقامتها يوم 20 من شهر فبراير المقبل.

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وأعلن الاتحاد الأفريقى صباح اليوم عبر موقعه الرسمى قائمة الـ18 لاعبا بالزمالك الذين سيخوضون المباراة وهم:

محمد أبو جبل ومحمود جنش في حراسة المرمي، وطارق حامد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وفرجاني ساسي وحازم امام ومحمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما ومصطفي محمد ومحمد عبد الشافي واشرف بن شرقي وعبد الله جمعة وإسلام جابر ومحمد حسن واحمد زيزو ومحمد اوناجم ومحمود الونش.