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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد، اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يقرر إقامة قمة الأهلى والزمالك 24 فبراير بدون جمهور، فايلر يوافق على تجديد عقود وليد وإكرامى وفتحى.. ويتحفظ على "عاشور".

اتحاد الكرة يقرر إقامة قمة الأهلى والزمالك 24 فبراير بدون جمهور

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها يوم 24 فبراير الجارى والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى، على استاد القاهرة بدون جمهور، بعد وصول الموافقات الأمنية بشكل رسمى.

فايلر يوافق على تجديد عقود وليد وإكرامى وفتحي.. ويتحفظ على "عاشور"

منح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إدارة ناديه الضوء الأخضر لتجديد عقود ثلاثي الفريق وليد سليمان وشريف إكرامي وأحمد فتحي، والذين تنتهي عقودهم مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، ورغم إعلان شريف إكرامي حارس مرمى الفريق رحيله بنهاية الموسم وانتقاله لنادٍ آخر، إلا أن إدارة الأهلي ممثلة في لجنة التخطيط والجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر أعلنا تمسكهما بالحارس الدولي وكذلك الثنائي وليد سليمان وأحمد فتحي، ويؤجل مسئولو الأهلي التوقيع بشكل رسمي مع الثلاثي حتى انتهاء شهر فبراير الجاري، خاصة أن الفريق مُقبل على العديد من المباريات المهمة ومنها المصري البوسعيدي والزمالك في السوبر المصري والدوري المصري وأخيرًا صن داونز في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

المنتخب الأولمبى يواجه الأرجنتين والسعودية ورومانيا فى دورة دبى

وافق اتحاد الكرة على مشاركة منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، فى دورة ودية دولية فى الإمارات وتحديدا فى دبى فى شهر مارس المقبل، والذى يشهد توقفا وفقا للأجندة الدولية للفيفا.

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الزمالك يطالب الجبلاية رسميا بخوض الذهاب أمام الترجى فى استاد القاهرة

أرسل نادى الزمالك خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة يطلب فيه خوض مباراة الذهاب أمام الترجى التونسى فى استاد القاهرة، المقرر لها أحد يومى 28 و29 فبراير الجارى فى دور الـ8 بدورى أبطال أفريقيا، وذلك لضمان المساندة الجماهيرية بخلاف تعود اللاعبين على اللعب على أرضية استاد القاهرة.

سر غياب ثنائى هجوم الأهلى عن مواجهة الطلائع

كشف جهاز الكرة بالأهلى سر غياب ثنائى هجوم الفريق السنغالى أليو بادجى ومروان محسن عن مواجهة طلائع الجيش، رغم كونهما ضمن عناصر الفريق التى تشارك مع الفريق خلال الفترة الماضية، خاصة أن هناك قناعة فنية بإمكانياتهما من جانب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

إصابة حارس المصرى وغيابه 21 يوما عن الملاعب بداية من مواجهة الأهلى

تأكد غياب أحمد مسعود حارس مرمى المصرى البورسعيدى عن مباراة فريقه المقبلة أمام الأهلى، المقرر لها الجمعة المقبلة فى المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس لمسابقة الدورى على ملعب المكس بالإسكندرية بسبب الإصابة، حيث أثبتت الأشعة التى أجراها الحارس عقب مواجهة وادى دجلة بعد التحامه بعبد الله محمود لاعب الفريق الدجلاوى، معاناته من كسر فى إصبع يده وحاجته للعلاج لمدة 21 يوماً بما يعنى غيابه عن مباراة الاهلى والمقاولون العرب وكذلك لقاء الذهاب مع نهضة بركان المغربى فى دور الثمانية للكونفدرالية.

كارتيرون يُعيد حازم إمام لقيادة الجبهة اليمنى للزمالك أمام الترجى

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، حول عودة حازم إمام، لقيادة الجبهة اليمنى في المواجهة المقبلة مع الترجى التونسى، فى اللقاء الذى سيقام يوم الجمعة المقبل، على ملعب نادى الغرافة القطرى، فى بطولة السوبر الأفريقى.