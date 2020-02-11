شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: إن كان طريق الحلم صعبا لا تستسلم أبداً ولا تقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غرد محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى عبر إنستجرام قائلا "حتى وإن كان طريق الحلم صعبا.. لا تستسلم أبداً ولا تقف، لا تيأس فالذى خلق الطريق الصعب قد خلق فيك القوة على اجتيازه، إن الله على كل شىء قدير".

ويستعد النادى الأهلى لإرسال رد رسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للرد على شكوى نادى الزمالك بشأن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى وهى الشكوى التى شهدت تطورات جديدة خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما تلقى الأهلى إخطاراً من "فيفا" عن طريق اتحاد الكرة المصرى، يُطالبه بالرد على شكوى الزمالك بشأن صفقة كهربا الذى انتقل رحل من القلعة البيضاء الصيف الماضى لنادى أفيس البرتغالى دون موافقة الزمالك قبل أن يلعب للأهلى فى يناير الماضى.

وقال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك لـ"الخليج 365"، إن الاتحاد الدولى "فيفا" منح الأهلى مُهلة حتى 24 فبراير الجارى للرد على شكوى الزمالك ضد الأهلى بتحريض محمود عبد المنعم كهربا للهروب من الزمالك بداية الموسم الحالي.

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وأضاف أمير مرتضى، تقدمنا بشكوى ضد كهربا والأهلى والنادى البرتغالى فى الفيفا قبل انضمام كهربا للقلعة الحمراء، تم خلالها شكوى الأهلى بأنه وراء تحريض اللاعب على الرحيل من الزمالك، بمساعدة النادى البرتغالى، ولا تزال الشكوى منظورة حتى الآن فى الفيفا، موضحاً أن الاتحاد الدولى "فيفا" منح الأهلى مهلة حتى يوم 24 فبراير الجارى للرد على شكوى الزمالك ضد الأهلى فى أزمة كهربا.

مصدر فى الأهلى قال لـ"الخليج 365"، إن مسئولى النادى يضعون حالياً الرتوش النهائية على الرد الذى سيتم إرساله فى غضون الأيام المقبلة للفيفا للتأكيد على أن الأهلى لم يكن طرفاً فى هذه الأزمة من قريب أو بعيد وأن النادى تعاقد مع اللاعب قادماً من نادى أفيس البرتغالى وهو التعاقد الذى جاء بعد رحيل اللاعب من الزمالك قبل أكثر من ستة أشهر، كما أنه ليس هناك ما يُثبت أن الأهلى قام بتحريض كهربا على الرحيل من الزمالك وهذا اتهام غير منطقى وغير صحيح على الإطلاق.

وأوضح المصدر أن موقف الأهلى فى هذا الأمر قانونى، خاصة أن النادى تعاقد مع اللاعب بعد دراسة الأمر من كافة أبعاده ودراسة قانونية الصفقة عن طريق المحامى السويسرى مونتييرى الذى أكد صحة موقف الأهلى، لذا تمت الصفقة، كما أن مونتييرى شدد على أن شكوى الزمالك الأخيرة لن تضر الأهلى لأن الأخير لم يرتكب أى تصرف غير قانونى، لذا سيكون رد القلعة الحمراء على الفيفا قبل مُهلة 24 فبراير قوى ومُدعّم بالمستندات.