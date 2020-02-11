شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الزمالك متمسك بمواجهة الترجى يوم 29 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه متعجب من تصرفات الأهلى بشأن تحديد موعد مباراة الذهاب أمام صن داونز الجنوب أفريقى يوم 29 فبراير الجارى، وهو نفس موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى فى ذهاب دور الـ8 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقال مرتضى منصور، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، "الزمالك أعلن فور إعلان القرعة أنه سيخوض مباراة الترجى فى استاد القاهرة يوم 29 فبراير، وتم الاتفاق مع الأمن والاتحاد الأفريقى على هذا الموعد"، مضيفا: "فوجئنا أن الأهلى حدد نفس الموعد لمباراته أمام صن داونز وهو تصرف غير منطقى".

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وأضاف رئيس الزمالك أنه لا يوجد أى جهة أمنية ستوافق على إقامة مباراة للأهلى وأخرى للزمالك فى دورى أبطال أفريقيا فى نفس اليوم، مشددا على أن حل هذه الأزمة فى يد الاتحاد الأفريقى والأمن صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فى تحديد ملاعب المباريات المهمة، مؤكدا أن الزمالك متمسك بالموعد الذى حدده من قبل.

وكان الأهلى قد أعلن عن إقامة مواجهة صن داونز يوم 29 فبراير الجارى، بعد تلقى خطاب من الاتحاد الأفريقى يطلب فيه اختيار الإدارة الحمراء موعد المباراة من يومى 28 فبراير أو 29 فبراير ليفضل الأهلى يوم 29 فى النهاية.

من جانبه أكد محمد مرجان المدير التنفيذى للأهلى لليوم السابع أن ناديه اختار يوم 29 منذ تلقى الخطاب مباشرة، كاشفاً أن الأهلى حدد ملاعبه فى بطولة أفريقيا بالترتيب التالى ملعب استاد القاهرة، استاد السلام وأخيراً ملعب برج العرب، كاشفاً أن ناديه لم يحصل على خطاب يفيد بتحديد الملعب حتى هذه اللحظة.