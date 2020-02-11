شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الأهلى يواجه صن دوانز 29 فبراير فى ذهاب أفريقيا والإياب 7 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو النادى الأهلى عن إقامة مواجهة صن داونز يوم 29 فبراير الجارى، بعد تلقى خطاب من الاتحاد الأفريقى يطلب فيه اختيار الإدارة الحمراء موعد المباراة من يومى 28 فبراير أو 29 فبراير ليفضل الأهلى يوم 29 فى النهاية، وحدد الأهلى ملاعبه فى بطولة أفريقيا بالترتيب التالى ملعب استاد القاهرة، استاد السلام وأخيراً ملعب برج العرب.

فى الوقت الذى تلقى الأهلى إخطاراً يُفيد بإقامة مباراة العودة فى جوهانسبرج يوم 7 مارس المقبل، فى الوقت الذى يسعى الأهلى فيه لتلبية احتياجات الجهاز الفنى وتنفيذ طلباته، وتبذل الإدارة الحمراء تبذل جهود كبيرة لزيادة عدد الجماهير فى المواجهة المرتقبة.

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وفاز الأهلى على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجايى فى الدقيقة 33 وعمرو السولية فى الدقيقة 69، ومحمد مجدى قفشة فى الدقيقة 85 فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء أمس الاثنين على استاد القاهرة، َوالتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلى للنقطة 42 منفردًا بصدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 15 محتلاً المركز الرابع عشر، بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي، محمد هاني، خط الوسط عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي قفشة وفي الهجوم أحمد الشيخ، جيرالدو، جونيور أجاي، بينما بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من حمد بسام، علي الفيل، خالد سطوحي، كريم طارق، عمرو جمال، أحمد سمير، تالنداي، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد عبدالرحمن، فرانك ستيفن، أبو بكر ديارا، ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية ، ضمن منافسات الدوري الممتاز.