شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يضع الرتوش الأخيرة قبل الإعلان عن تعيين الخروبى مديرا فنيا خلفا لجونيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع مسئولو نادى وادى دجلة الرتوش الأخيرة على تعيين الجزائرى مصطفى الخروبى مديرًا فنيا للفريق الكروى الأول خلفًا لليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى الذى تم فسخ تعاقده بالتراضى بين الطرفين بسبب سوء النتائج فى الفترة الأخيرة.

ومن المنتظر أن يتولى الخروبى الذى عمل مديرًا فنيًا سابقًا لفريق ليرس البلجيكى ويعمل حاليا مدربًا للفريق الثانى بدجلة، القيادة الفنية للفريق الأول، على أن يعاونه يونس زردوك مدرب فريق 18 سنه بالنادى الدجلاوى والمدرب العام لجزر القمر.