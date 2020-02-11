شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال جمال محمد على عن لائحة الجبلاية الجديدة أمام مجلس النواب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة، فى مجلس النواب للرد على استجواب مقدم من طارق السعيد عضو مجلس النواب ورئيس نادى الترسانة بشأن اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة، التى يتم حاليا إعدادها قبل عرضها على الجمعية العمومية للجبلاية لاعتمادها.

وأقيمت الجلسة بحضور أعضاء لجنة الشباب والرياضة، بقاعة مجلس الشورى برئاسة المهندس أشرف رشاد، وحضور أكثر من 50 رئيس نادى ومثّل اتحاد الكرة جمال محمد على وتحدث كل من سمير موسى وطارق السيد وعاصم مرشد وهرماس رضوان رؤساء أندية الزرقا والأوليمبى وكوم حمادة وبنى عبيد، عن لائحة النظام الأساسي وكيفية إعدادها.

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وقال جمال محمد على إن اللجنة الخماسية مكلفة بتعديل اللائحة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، أما قرار اعتماد اللائحة حق أصيل للجمعية العمومية وأن هناك خطوات علمية لإعداد اللائحة بدأت بسماع رأي الفيفا وتوجهاتهم نحو تطوير اللوائح بكل الدول ثم سماع رأي الخبراء القانونيين وأيضا رأي الاندية أعضاء الجمعية العمومية وتم إرسال خطابات ثلاث مرات للأندية لإرسال مقترحاتهم ولم يستجب سوي ثلاث أندية وبعد الانتهاء من تجميع آراء الجميع سوف يعرض الأمر علي الجمعية العمومية.