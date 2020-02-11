شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة السوبر الأفريقى بين الزمالك والترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام مباراة الزمالك والترجى التونسى يوم الجمعة المقبل فى السادسة مساء على ملعب الغرافة القطرى، وهى المباراة التى يسعى الزمالك لحسمها للتويج بأول لقب فى 2020.

ويستعرض ”الخليج 365” أهم المعلومات عن مباراة السوبر بين الزمالك والترجى من خلال التقرير التالى:

ما موعد المباراة والملعب الذى يستضيفها؟

تقام المباراة يوم الجمعة فى السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الغرافة القطرى.

من هم الـ18 لاعبا الذين اختارهم كارتيرون لخوض المباراة؟

اختار كارتيرون كل من محمد أبو جبل ومحمود جنش فى حراسة المرمى، وطارق حامد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وفرجاني ساسي وحازم امام ومحمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما ومصطفي محمد ومحمد عبد الشافي واشرف بن شرقي وعبد الله جمعة وإسلام جابر ومحمد حسن واحمد زيزو ومحمد اوناجم ومحمود الونش، لخوض المباراة.

من هم المستبعدون من المباراة؟

استبعد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك 9 لاعبين من مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى، وفقا لما أعلنه الاتحاد الأفريقى "كاف" على موقعه الرسمى أمس وهم : محمد عواد ومحمد صبحي حارس المرمى، ومحمد عبد السلام ومصطفى فتحى وكاسونجو وعمر السعيد وأحمد عيد ومحمد عنتر وكريم بامبو.

ما السيناريوهات التى تدور فى عقل كارتيرون؟

يدرس كارتيرون عدة سيناريوهات لمباراة الترجى فى مقدمتها تأمين وسط الملعب من خلال اللعب بثلاثة لاعبين ارتكاز طارق حامد وفرجانى ساسى وزيزو او محمد حسن، كما يفاضل كارتيرون بين محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة لاشراك احدهما فساسي في مركز الظهير الأيسر.

ما مراكز القوة فى فريق الترجى التونسى؟

تتمثل مراكز القوة فى الترجى فى كل من حمدى الهونى وطه الخنيسى وفوسانى كوليبالى لاعب الوسط وبلال بن ساحة.

Advertisements

ما التحذيرات التى منحها مرتضى منصور رئيس الزمالك للاعبيه قبل السفر للدوحة؟

حدد مرتضى منصور ثلاثة ممنوعات لفريق الكرة خلال تواجده بالدوحة قائلا "خلال وجودكم فى الدوحة هتكونوا من الفندق للملعب والعكس صحيح ، مفيش تصوير ولا تسويق ، أبقوا اشتروا هداياكم من دبى لما تروحوا عشان ماتش الاهلى فى السوبر المحلى".

ويضيف رئيس الزمالك "مش عايز حد يستجيب لأى استفزاز هناك فى قطر وركزوا فقط فى المباراة لحصد اللقب الغائب عن سنوات".

ووعد مرتضى منصور اللاعبين بصرف كل المستحقات والمكافآت لهم لتحفيزهم لحصد لقب السوبر قائلا "كل أحلامكم هتحقق لو فزتم بالسوبر، زى ماحصل معاكم بعد الفوز بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال".

من حكم اللقاء؟

أعلن الاتحاد الأفريقى "كاف" عن الطاقم التحكيمى لمباراة الزمالك والترجى التونسي بكأس السوبر الأفريقى المقرر لها 14 فبراير الجارى. ويتكون الطاقم التحكيمى من الجنوب أفريقى فيكتور جوميز حكم ساحة، إضافة إلى مواطنه زاكيلى سويلا حكما مساعدا أول، وسورى فاتسوانى حكما مساعدا ثان من ليسوتو، بينما اختير السنغالى ماجات نداى حكما رابعا.

ويتولى حميدو هيمة من النيجر مهمة مراقب المباراة، والمنسق العام كابيلو بوسيلونق من جنوب أفريقيا.

طاقم تقنية الفيديو "الفار" سيتكون من الزامبى جانى سيكازوى، والجزائرى مصطفى غربال والأنجولى جيرسون دوس سانتوس.