شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة يغيب عن مران الأهلى الجماعى بعد مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غاب محمد مجدى قفشة صانع العاب الأهلى عن مران فريقه الجماعى المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، فى الوقت الذى خاض باقى اللاعبين الأساسيين تدريبات بدنية، وعقد رينيه فايلر المدير الفنى للفريق محاضرة مطولة مع اللاعبين شهدت الحديث عن بعض الجوانب الفنية وشرح بعض التحديات للفترة المقبلة.

وخاض محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى تدريبات بدنية خاصة تحت إشراف مُخطط أحمال الفريق تجنباً لتعرضه للإجهاد، خاصة أنه شارك فى جميع مباريت الفريق الأحمر هذا الموسم.

وفاز الأهلى على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجايى فى الدقيقة 33 وعمرو السولية فى الدقيقة 69، ومحمد مجدى قفشة فى الدقيقة 85 فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء أمس الاثنين على استاد القاهرة، َوالتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلى للنقطة 42 منفردًا بصدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 15 محتلاً المركز الرابع عشر، بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي، محمد هاني، خط الوسط عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي قفشة وفي الهجوم أحمد الشيخ، جيرالدو، جونيور أجاي، بينما بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من حمد بسام، علي الفيل، خالد سطوحي، كريم طارق، عمرو جمال، أحمد سمير، تالنداي، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد عبدالرحمن، فرانك ستيفن، أبو بكر ديارا، ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية ، ضمن منافسات الدوري الممتاز.