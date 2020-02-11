الترجي التونسي يُعلن موعد مباراتي الزمالك بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي، مساء اليوم الثلاثاء، موعد مباراتي الذهاب والإياب أمام فريق الزمالك بدور الـ8 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الترجي التونسي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، موعد لقاء الذهاب بدور ربع النهائي بين الفريقين سيكون بتاريخ 28 فبراير الجاري، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر ان تقام مواجهة الإياب بين الترجي التونسي والزمالك على ملعب رادس بتونس في الـ6 من مارس المقبل في الساعة الثامنة مساءً.

لن تكون مواجهتي دوري الأوبطال هي فقط في مسلسل صدام الفريقين خلال الفترة الحالية، حيث سيلعب الزمالك أمام الفريق التونسي يوم 14 من الشهر الجاري على بطولة كأس السوبر الأفريقي بملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة.