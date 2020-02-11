بالفيديو.. "السوبر يا زمالك".. جماهير الأبيض تُشعل مطار الدوحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أشعلت جماهير الزمالك حماس اللاعبين لدى وصولهم مطار الدوحة، عصر اليوم الثلاثاء، استعدادا لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي.

وهتفت جماهير الزمالك للاعبين، وخاصة الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا، ومصطفى محمد، قبل أن تهتف "السوبر يا زمالك".

وسافرت البعثة، صباح اليوم الثلاثاء، من مطار القاهرة متجهة إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث مكثت هناك ترانزيت لمدة ساعة، ثم السفر إلى الدوحة عاصمة قطر؛ حيث مقر خوض مباراة السوبر.

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ويلتقي الزمالك، بطل الكونفدرالية، بنظيره الترجي التونسي، بطل دوري أبطال أفريقيا، بكأس السوبر الأفريقي، يوم الجمعة المقبل بملعب ثاني بن جاسم.

ويترأس البعثة إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة، ويرافقه أعضاء المجلس هانى زادة، وعلاء مقلد، وحمادة أنور.