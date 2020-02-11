تحديد موعد مباراتي الأهلي وصنداونز بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي: حدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم السادسة مساء يوم 29 فبراير المقبل موعدًا لمباراة الأهلى مع فريق صنداونز الجنوب أفريقى فى ذهاب دور الثمانية لبطولة أفريقيا. كما حدد الاتحاد الأفريقى يوم 7 مارس موعدًا لمباراة العودة المقرر إقامتها فى جنوب أفريقيا. وتأهل الأهلى لدور الـ8 محتلاً المركز الثانى فى مجموعته فيما تأهل صنداونز المركز الأول.

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