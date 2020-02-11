رسمياً.. وادي دجلة يعلن رحيل تاكيس بعد ثلاثية المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي وادي دجلة رحيل اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريقه الأول، عقب خسارة الفريق بثلاثية نظيفة أمام المصري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وسقط وادي دجلة للمركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، عقب خسارته الثقيلة أمام المصري، ليصبح أحد المهددين بقوة بالهبوط للدوري الممتاز "ب" عقب نهاية منافسات الدور الأول.

وقال وادي دجلة في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": قرر مجلس إدارة وادي دجلة توجيه الشكر لتاكيس جونياس المدير الفني للفريق الأول، على جهوده مع الفريق لمدة موسم ونصف، ترك فيها بصمة واضحة على أداء الفريق."

وأضاف البيان: "اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بشكل ودي، ويعرب مجلس إدارة نادي وادي دجلة عن تمنياته بالتوفيق لتاكيس جونياس في المرحلة القادمة."

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وتولى تاكيس جونياس القيادة الفنية لفريق وادي دجلة في صيف عام 2018، وأنهى الفريق الموسم الماضي تحت قيادته في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر في وادي دجلة أن مصطفى الخروبي هو من سيتولى القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

المصدر ذاته كشف أن إدارة وادي دجلة تدرس السيرة الذاتية لعدد من المدربين للاختيار من بينهم.