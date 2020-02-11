استعداداً للسوبر الأفريقي.. بعثة الزمالك تصل الدوحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري وصلت بعثة فريق نادي الزمالك، إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، استعدادا لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي. ويلتقي الزمالك (بطل الكونفدرالية) بنظيره الترجي التونسي (بطل دوري أبطال أفريقيا) في مباراة كأس السوبر الأفريقي، يوم الجمعة المقبل بملعب ثاني بن جاسم. وكانت بعثة الزمالك قد غادرت القاهرة صباح اليوم، ومكثت البعثة ترانزيت لمدة ساعة في مطار عمان بالأردن قبل وصولها الدوحة. ويرأس البعثة إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة ويرافقها أعضاء المجلس هانى زادة وعلاء مقلد وحمادة أنور.

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