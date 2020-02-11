الوزير يتدخل.. نقل نهلة رمضان إلى المستشفى بعد تعرضها لنزيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال إبراهيم أبو كليلة نائب رئيس اتحاد رفع الأثقال السابق، إن نهلة رمضان بطلة رفع الأثقال، ترقد في مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية.

وأضاف أبو كليلة في تصريحات خاصة ل"يلا كورة"، أن نهلة تعاني من نزيف مستمر من الأنف والفم منذ 3 سنوات، أدى لمشكلات صحية كبيرة لها خلال الفترة الأخيرة.

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وأكمل أبو كليلة المقرب من عائلة نهلة رمضان، أن أشرف صبحي وزير الرياضة، أمر بنقلها لمستشفى القوات المسلحة لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف أن اللاعبة أجرت الفحوصات الطبية اللازمة، إلا أن الأطباء عجزوا عن تحديد سبب النزيف، وتحتاج إلى السفر لتلقى العلاج بالخارج.

وحصلت نهلة رمضان علي المركز الرابع في أوليمبياد لندن، والميدالية الذهبية في بطولة العالم للسيدات بكندا وهي أول ميدالية ذهبية لمصر منذ خمسينيات القرن الماضي.