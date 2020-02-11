محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن الاتحاد الأفريقي لم يحسم مباراة الفريق الأحمر ضد صندوانز بدوري الأبطال حتى الآن.
وقال مرجان، في تصريحات لمراسل لمصراوي: "الأهلي لم يتلقَّ حتى الآن موافقة الكاف على إقامة مباراتنا أمام صنداونز يوم 29 فبراير الجاري".
وأضاف مرجان: "كاف طلب منا المفاضلة بين يومي 28 أو 29 لإقامة المباراة، بدورنا أخطرنا الاتحاد الافريقي باختيار يوم 29، وتمت مخاطبة الأمن".
جدير بالذكر أن الأهلي سيستضيف صنداونز، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب في جنوب أفريقيا أوائل مارس المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي لمصراوي: كاف لم يخطرنا بموعد مباراتنا ضد صنداونز حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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