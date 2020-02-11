حمدالله يقود تشكيل النصر لمواجهة السد القطري فى دوري أبطال آسيا

أعلن البرتغالى روي فيتوريا، المدير الفنى للنصر السعودي، عن تشكيل الفريق لمواجهة السد القطري، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا. دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا. ويدخل النصر المباراة بالتشكيل الاتى : حراسة المرمى : براد جونز Advertisements الدفاع :سلطان الغنام، عبدالإله العمري، عبدالرحمن العبيد، نايف الماس الوسط : يحيي الشهري، جوليانو فيكتور، نور الدين أمرابط، عبدالرحمن الدوسري، مختار علي الهجوم : عبد الرزاق حمد الله

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