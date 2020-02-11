تشكيل الشارقة الإماراتي أمام التعاون السعودي فى دوري أبطال آسيا

أعلن عبدالعزيز العنبري، المدير الفنى للشارقة الإماراتي، عن تشكيل الفريق لمواجهة التعاون، وذلك في المباراة التي ستجمعهما اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا. آسيا. وجاء تشكيل الشارقة كالآتى : حراسة المرمى : عادل الحوسني. خط الدفاع : الحسن صالح، شاهين المعزمي، ماجد سالم، أوتابيك شوكوروف . خط الوسط : محمد عبد الباسط، سالم الشارجي، على محمد، كايو لوكاس . Advertisements خط الهجوم : محمد خلفان، ريان مينديز. الاحتياط : علي الصقور، حمد جاسم، عمر جمعه، محم الشحي، عبدالله غانم، عبدالله عقيل، عمر جوهر. شاهد مباراة الشارقة ضد التعاون من هنا

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