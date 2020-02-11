وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى قطر استعدادًا لخوض مباراة السوبر الأفريق مع فريق الترجي الرياضي التونسي المقرر لها الجمعة المقبل على ملعب الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة . الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة . وجاءت الأجواء ممتعة للغاية وأظهرت الفيديوهات المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا تعطش الجماهير لوصول الفريق الأبيض . الفريق الأبيض . ويخوض فريق الزمالك مباراة السوبر الأفريقي بصفته بطلًا لكأس الكونفدرالية الأفريقية بينما يخوض فريق الترجي الرياضي التونسي اللقاء بصفته بطلا لدوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية . شاهد فيديو وصول الزمالك إلى قطر ..

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. لحظة وصول لاعبي الزمالك إلى قطر لخوض مباراة السوبر الأفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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