تاريخ مواجهات الزمالك والترجي التونسي قبل السوبر الإفريقي

يصطدم فريق الزمالك بنظيره الترجي التونسي في بطولة كأس السوبر الإفريقي التي تقام يوم الجمعة في تمام السادسة مساءًا على ملعب الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويشارك الزمالك في السوبر الإفريقي بصفته المتوج بكأس الكونفدرالية، في حين يشارك الترجي بصفته الحائز على دوري أبطال إفريقيا، ويتبارى الفريقين لأول مرة في السوبر الإفريقي إذ أنهما لم يتقابلا في هذه البطولة القارية من قبل، حيث أن جميع المواجهات بينهما كانت بدوري أبطال إفريقيا التي أظهرت تفوق الزمالك على الترجي في لقاءاتهما.

وفيما يلي نستعرض تاريخ مواجهات الزمالك مع الترجي التونسي

التقى فريقي الزمالك والترجي التونسي في ست مواجهات سابقة جميعها في دوري أبطال إفريقيا وكانت الأفضلية للفارس الأبيض حيث حقق انتصارين وتعادل في ثلاثة آخرين وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة.

الترجي يهزم الزمالك في أول لقاء بينهما

اصطدم الزمالك بنظيره الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة 1994 واستطاع الفريق التونسي اقتناص اللقب من الفارس الأبيض بعد أن تعادلا في مباراة الذهاب، ثم الانتصار بثلاثية في العودة.

الزمالك والترجي بمرحلة المجموعات بدوري الأبطال نسخة 2002

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تقابل الزمالك مع الترجي في نسخة 2002 بدوري أبطال

إفريقيا واستطاع الزمالك حينذاك أن يرد اعتباره أمام الترجي بهزيمته في مباراة الذهاب قبل أن يتعادلا في مباراة العودة.

دوري أبطال إفريقيا نسخة 2005

تجدد اللقاء بين الثنائي في دوري أبطال إفريقيا نسخة 2005 وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل قبل أن يحقق الزمالك الانتصار في مباراة العودة.

تاريخ الزمالك أمام الأندية التونسية بشكل عام

نتائج الزمالك الإجابية تفرض سيطرتها على لقاءاته أمام الأندية التونسية ففي 26 مباراة بمختلف البطولات الإفريقية استطاع الزمالك إنهاء 13 لقاء بالانتصار وتعادل في سبع مباريات وتلقى الهزيمة في 6 آخريات، بأفضلية تهديفية للفارس الأبيض بواقع 37 هدفًا مقابل 31 آخرين للأندية التونسية.

يذكر ان الزمالك توج بالسوبر الإفريقي ثلاث مرات في المقابل نال الترجي اللقب في مرة واحدة فقط.