تشكيل التعاون السعودي أمام الشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا

أعلن المدير الفني فيتور كامبيلوس تشكيل التعاون السعودي في مباراة اليوم أمام الشارقة الإماراتي والتي ستجمع بينهما على ملعب نادي الشارقة في الإمارات لحساب الجولة الأولى من دور المجمعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم . وجاء تشكيل التعاون كالأتي: " كاسيو أنجوس – ياسين برناوي – أحمد عسيري – طلال عبسي – فهد الحمد – فيصل درويش – محمد أبو سبعان - سيدريك أميسي – فهد الرشيدي – عبد المجيد السواط – محمد السهلاوي ". - سيدريك أميسي – فهد الرشيدي – عبد المجيد السواط – محمد السهلاوي ". وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: Advertisements معتز البقعاوي – حمدان الرويلي – صالح السعيد – ناصر الدعجاني – سلطان مندش ويمكنكم مشاهدة المباراة في موعدها المحدد من هنا

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