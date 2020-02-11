فيديو.. جماهير الزمالك تستقبل الفريق في قطر بالهتافات

حرص عدد كبير من جماهير نادي الزمالك بشكل خاص والجماهير المصرية بشكل عام المتواجدة في قطر على التوجه إلى المطار لاستقبال بعثة فريق الزمالك الأول لكرة القدم الذي يستعد لخوض مباراة السوبر الأفريقي . القدم الذي يستعد لخوض مباراة السوبر الأفريقي . وجاءت الأجواء ممتعة للغاية وأظهرت الفيديوهات المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا تعطش الجماهير لوصول الفريق الأبيض . الجماهير لوصول الفريق الأبيض . ويخوض الزمالك السوبر الأفريقي ضد الترجي الرياضي التونسي يوم الجمعة المقبل حيث يلعب الفريق الأبيض اللقاء بصفته بطلًا للكونفدرالية بينما يخوض الفريق التونسي اللقاء بصفته بطلا لدوري الأبطال . Advertisements شاهد الفيديو ..

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