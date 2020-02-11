نقاط الضعف في فريقي الزمالك والترجي قبل مباراة السوبر الأفريقي

يترقب عشاق الكرة المصرية مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي والتي تقام في تمام السادسة مساء الجمعة المقبل بتوقيت مصر على ملعب الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.

يدخل الزمالك متأهبًا للتتويج بأولى ألقابه بعام 2020 وإضافة لقب قاري جديد للقلعة البيضاء بعد المعاناة التي يعيشها بالدوري المحلي، إذ أنه يسير بشكل متذبذب بالمسابقة.

ويشارك الزمالك بصفته الحائز على لقب الكونفدرالية بينما يشارك الترجي لتتويجه بدوري أبطال إفريقيا .

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز نقاط الضعف لفريقي الزمالك والترجي قبل المواجهة المرتقبة بينهما بالسوبر الإفريقي.

نقاط الضعف بالزمالك

يعاني الزمالك من أزمات دفاعية كبيرة هذا الموسم سواء في قلبي الدفاع، حيث أن الزمالك استقبل هذا الموسم بالدوري الممتاز 11 هدفًا فقط من أصل 15 مباراة، ما يبرهن أن الفارس الأبيض يعاني من أزمة دفاعية كبيرة وذلك يرجع لعدم التزام اللاعبين بالشق الدفاعي والتمركز الخاطئ في أغلب أوقات المباريات، بالإضافة أن مركز الظهير الأيمن يسبب صداعًا كبيرًا في رأس باتريس كارتيرون

حيث يعد المركز الأبرز تأثيرًا في صفوف الزمالك ذلك بعد رحيل التونسي حمدي النقاز عن صفوف الفريق ولم يبقَ سوى حازم إمام ففي حالة تعرضه للإصابة سيضع الزمالك في مأزق كبير إذ أن كارتيرون استبعد الناشئ أحمد عيد من القائمة المسافرة إلى قطر للخوض السوبر الإفريقي.

في الشق الهجومي الزمالك يمتلك مصطفى محمد فقط بعد استبعاد عمر السعيد من القائمة ورحيل المغربي خالد بوطيب عن صفوف الفريق، الأمر الذي ينذر بوجود أزمة في الخط الأمامي للزمالك في حالة تعرض مصطفى محمد للإصابة أو الاستبعاد بقرار تحكيمي أثناء المباراة فقد يلجأ الزمالك للاستعانة بالمغربي أشرف بن شرقي في هذا المركز لكنه أثبت في المباريات السابقة أنه لا يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح.

Advertisements

عيوب الزمالك على المستوي المحلي والإفريقي

يسير الزمالك بخطى متأرجحة هذا الموسم في الدوري

الممتاز المصري بعد خوضه 15 جولة بالمسابقة حيث لم يستطع تحقيق الانتصار سوى في 9 مباريات وتعادل في أربع وخسر في لقاءين، استطاع خلالهم تسجيل 22 هدفًا وتلقى 11 آخرين ما يدخل على هشاشة الخط الدفاعي للزمالك.

وعلى الصعيد الإفريقي يسير الزمالك بخطى جيدة بالرغم من أنه تلقى هزيمة ثقيلة أمام مازيمبي متصدر مجموعته بثلاثية نظيفة، حيث تأهل الزمالك بعد أن حجز البطاقة الثانية برصيد 9 نقاط محققًا الانتصار في مباراتين وثلاث تعادلات، سجل خلالهم 5 أهداف وتلقى 4 أخرين.

نقاط الضعف بالترجي التونسي

يعاني الترجي التونسي من العديد من الغيابات عن صفوفه قبل مباراة السوبر الإفريقي بعد رحيل بعض العناصر المميزة عن صفوف الفريق لعل أبرزهم الجزائري يوسف بلايلي لاعب أهلي جدة الحالي وأنيس البدري لاعب اتحاد جدة وأيمن بن محمد بعد احترافه بالدوري الفرنسي وفرانك كوم لاعب الريان القطري وسعد بقير لاعب أبها السعودي.

رحيل أبرز نجوم الفريق ليس وحده نقاط الضعف لدى الترجي بل أنه يعاني من إصابة بعض اللاعبين كالمدافع الجزائري عبدالقادر بدران وتدني مستوى معز بن شريفية حارس مرمى الفريق، كما أن عدم سرعة ظهيري الجانب تشكيل نقطة ظعف كبيرة للترجي التونسي وتمثل أزمة في رأس معين الشعباني المدير الفني للفريق التونسي.