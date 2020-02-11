بعثة اتحاد جدة تطير إلى المغرب لمواجهة أولمبيك أسفي

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، اليوم الثلاثاء، إلى المغرب استعدادا لمواجهة اولمبيك أسفي في إياب ربع نهائى بطولة كأس محمد السادس لأندية الأبطال "البطولة العربية".

تغادر بعثة اتحاد جدة إلى " المغرب " يتقدمهم المدرب بيتر هامبورج استعداداً للقاء اولمبيك اسفي المغرب،

كما تم ضم البعثة " عبدالرحمن الغامدي " لقائمة اللاعبين بعد استبعاده الفترة الماضية.

كانت إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلى أعلنت إقالة الهولندى تين كات المدير الفنى للاتحاد جدة وإسناد مهمة تدريب الفريق إلى

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مساعده بيتر هامبرج.

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة ١-١ أحرز هدف اتحاد جدة الوحيد عبدالاله المالكي.

يستعد نادى اتحاد جدة لمواجهة نظيره فريق أولمبيك أسفي يوم السبت ١٥ فبراير، وذلك ضمن منافسات إياب ربع نهائى بطولة كأس محمد السادس للأندية الابطال.

يحتل نادى اتحاد جدة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى السعودى برصيد ١٩ نقطة.