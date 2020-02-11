وزير الرياضة ومحافظ أسوان يشهدان نهائي دوري "لأني رجل " لقطاع محافظة أسوان

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات مهرجان النوبة الرياضى والذي سيقام خلال الفترة من 10 الي 13 فبراير الجاري بمحافظة اسوان، والذي يضم ضمن فعالياته دوري " لأني رجل" لقطاع محافظة أسوان.

يشارك في المهرجان ٢٠٠٠ متسابق من اهالي النوبة في عدد من الألعاب والمسابقات والتي تضم " سباق جري انطلق من ميدان الشرطة بنصر النوبة الي مركز شباب إبريم، ونهائي مباريات خماسي كرة قدم، كرة طائرة، تنس طاولة، عرض للفنون الشعبية".

وعلي هامش المهرجان، شهد وزير

الرياضة ومحافظ اسوان نهائي دوري "لاني رجل" لقطاع محافظة اسوان والذي يضم محافظات "قنا ،الاقصر، وسوهاج" ويتم تنفيذ فعاليات دوري كرة القدم بمركز شباب الدر وتنقالة والذي يأتي تحت شعار "لاني رجل" حيث يهدف إلي تعزيز دور المرأة في المجتمع وحمايتها من العنف.

وفي نهاية اللقاء قام وزير الرياضة يرافقة محافظ أسوان بتوزيع الجوائز على جميع المشاركين في المهرجان.

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يأتي هذا في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة،

حيث قد تم على مدار الاسبوعين الماضيين تصفيات علي مستوي المحافظات وتم تصعيد اول فريق لكل محافظة لدوري القطاعات والذي يشمل ٨ قطاعات هى " الإسكندرية، أسوان ، دمياط، الفيوم، أسيوط، بورسعيد، القاهرة، وجنوب سيناء" ويضم كل قطاع اوائل ٤ محافظات.

يأتي هذا في إطار خطة الوزارة في تنفيذ عدد من الانشطة والبرامج الرياضية والشبابية في المحافظات الحدودية والمناطق النائية، من خلال التنسيق الدائم والمستمر مع اللواء احمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للامن والمناطق الحدودية.

حضر المهرجان اللواء إسماعيل الفار رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، الدكتورة سونيا دنيا مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، الدكتورة غادة جمال المشرفة على المهرجان.