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الإسماعيلي يجهز محمد هاشم بديلاً لباهر المحمدي في البطولة العربية

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قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي بقيادة الفرنسي ديديه جوميز البدء في تجهيز محمد هاشم مدافع الفريق من أجل مجاورة إبراهيم ابو اليزيد في قلب دفاع الفريق خلال لقاء الرجاء المغربي.

يغيب باهر المحمدي عن هذا اللقاء بسبب تعرضه للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثاني له في البطولة خلال مواجهة الاتحاد السكندري في إياب ربع النهائي.

كما سيغيب عبدالرحمن مجدي عن اللقاء لنفس السبب على

أن يعود الثنائي خلال لقاء الإياب مع الفريق المغربي والمقرر إقامته يوم 15 من شهر مارس المقبل على ملعب مُركب محمد الخامس.

وكان الإسماعيلي قد تأهل على حساب الاتحاد السكندري في ربع نهائي البطولة، بعدما فاز في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بهدف نظيف.

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