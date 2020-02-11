- 1/2
- 2/2
حدد المدير الفني لنادي ريال مدريد “زين الدين زيدان” لإدارة الفريق الملكي، أهدافه خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، حيث طلب “لاعبين” بالاسم.
وأوضحت صحيفة “تيلجراف” البريطانية، أن إدارة الميرنجي تتواصل باستمرار مع ممثلي، جناح فريق مانشستر سيتي “رحيم سترلينج” منذ الصيف الماضي، وتترقب موقفه من تجديد عقده مع مانشستر سيتي.
ويرتبط اللاعب الذي يتقاضى 300 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، بعقد مع السكاي بلوز حتى صيف 2023، ولكنه رفض كل مساعي بطل البريميرليج، لتجديد عقده، وتحصينه ببنود تمنع رحيله للفرق المُهتمة.
وأوضح تقرير الصحيفة “الموثوقة” أن زيدان حدد جناحين لا ثالث لهما، أمام إدارة الميرنجي، والجناحان من فرق البريميرليج، حيث يأتي سترلينج في المقام الأول، ومن بعده نجم ليفربول “ساديو ماني”.
وفي سياق متصل، نشرت صحيفة “لاجزيتا ديللو سبورت” صباح اليوم الثلاثاء، تقريرًا يتحدث عن قرب رحيل متوسط ميدان نادي نابولي “فابيان رويز” عن السان باولو، وسط اهتمام مُكثف من قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد.
وأوضحت مصادر الصحيفة “الأورجوانية” أن اللاعب الإسباني، يفضل العيش في العاصمة “مدريد”، لذلك سوف يبقى خيار اللوس ميرنجيز هو الأقرب له، خاصة في ظل التقارير السابقة، عن وجود رسائل تليفونية دارت بينه وبين المدرب الفرنسي “زين الدين زيدان”.
كانت هذه تفاصيل خبر سترلينج ورويز “مطلبان” لزيدان وريال مدريد في صيف 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.