برشلونة يُرسل ديمبلي إلى “فنلندا” وبديله في الطريق

وصل جناح نادي برشلونة “عثمان ديمبلي” إلى فنلندا، من أجل الخضوع إلى عملية جراحية، سوف تبعده عن الملاعب لمدة خمسة أشهر، مما يعني انتهاء موسمه الحالي.

وتنتظر إدارة البارسا خضوع اللاعب صاحب الـ24 عامًا إلى الجراحة، من أجل تقديم “التماسًا” إلى الاتحاد الإسباني، للتوقيع مع مهاجم بديل، نظرًا لوجود بند يسمح لهم بذلك، في حالة غياب أي لاعب بسبب عملية جراحية لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر.

وسيخضع اللاعب الذي يُعاني من إصابة “مزعجة”، لعملية ثانية في الفخذ، بعد عمليته السابقة في 2017، تحت قيادة الطبيب المتخصص “ساكاري أورافا”، بمدينة “توركو” الفنلندية.

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وبدورها، أوضحت صحيفة “آس” أن إدارة برشلونة أرسلت طلبًا رسميًا إلى إدارة فريق ريال سوسيداد، طلبت خلاله تحديد السعر النهائي المطلوب، للتفريط في مهاجم الفريق الباسكي “ويليان خوسيه”.

ومن المنتظر وفق التكهنات الصحفية، أن تحدد إدارة “لا ريال” مبلغًا قيمته 70 مليون يورو، من أجل السماح للاعب البرازيلي، بالرحيل إلى ملعب “كامب نو” خلال شهر فبراير الجاري.

يذكر أن البلاوجرانا ارتبط بأكثر من مهاجم آخر، ينشط في إسبانيا -وفق القوانين-، وعلى رأس هؤلاء هداف ليجانيس “لوكاس بيريز”، ونجم ريال سرقسطة الشاب “لويس سواريز”.