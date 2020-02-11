بث مباشر مشاهدة مباراة الشارقة والتعاون الثلاثاء ١١ فبراير

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لاستضافة الشارقة لفريق التعاون في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 11-2-2020 في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 4 بتعليق “حسن العيدروس”، ستنطلق في تمام الساعة 14:55 بتوقيت جرينتش، 16:55 بتوقيت مصر، 17:55 بتوقيت السعودية، 18:55 بتوقيت الإمارات، على استاد “ نادي الشارقة” بمدينة الشارقة.

يستضيف الشارقة الإماراتي نظيره التعاون السعودي في أولى مباريات الفريقين في دوري أبطال آسيا، وسيدخل الفريق المضيف متسلحًا بعامل الأرض والجمهور من اجل تحقيق الفوز والحصول على نقاط المباراة كاملة.

وسيسعي فريق “الشارقة” إلى تعويض خيبته على المستوى المحلي، حيث لم يحقق الفريق الفوز سوى مرة واحدة في اخر 7 مباريات خاضها الفريق في الدوري الإماراتي.

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بينما يدخل فريق التعاون السعودي المباراة وحاله كحال “الشارقة”، حيث يمر الفريق بفترة سيئة على المستوى المحلي فلم يحقق الانتصار سوى مرة واحدة في اخر 7 مباريات، وسيسعى هو الآخر إلى تحقيق الفوز لإنهاء هذه السلسلة السلبية ومصالحة جماهيره.

وتعد هذه المواجهة هي المباراة الرسمية الأولى بين الفريقين، حيث لم يلتقي الفريقين في اي بطولة تنافسية من قبل وتواجها في أربع مباريات ودية، فاز كلٌّ منهما في مباراتين.

سنقوم بتحديث فيديو البث قبل المباراة بساعة

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