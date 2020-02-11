اونلاين | «شووت» NOW مشاهدة مباراة النصر والسد يلا شوت بث مباشر SALAH LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش النصر Sadd

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مشاهدة مباراة النصر السعودي والسد القطري بث مباشر اليوم في دوري أبطال آسيا، الثلاثاء 11-2-2020 في إطار مواجهات الجولة الأولي للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، حيث يحل فريق السد القطري ضيفًا علي النصر السعودي، مساء اليوم، علي أرضية استاد الملك فهد الدولي.

وتواجها الفريقان في ربع النهائي الموسم الماضي، حيث فاز النصر السعودي بهدفين لهدف ذهابًا، وانتصر السد القطري إيابًا بثلاثية لهدف، وضمن نفس المجموعة يواجه العين الإماراتي نظيره سيباهان الإيراني.

موعد مباراة النصر السعودي والسد القطري اليوم

المناسبة : الجولة الأولي للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

الفريقين: النصر السعودي والسد القطري.

اليوم والتاريخ : الثلاثاء 11 فبراير 2020.

توقيت المباراة: 5:15 بتوقيت القاهرة – 6:15 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة- 7:15 بتوقيت الإمارات – 15:15 بتوقيت جرينتش .

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الملعب : استاد جامعة الملك سعود.

القناة الناقلة : قناة beIN SPORTS HD 1 – قناة الكأس HD 3.

التعليق : حفيظ دراجي بي ان سبورت 1.

مشاهدة مباراة النصر السعودي والسد القطري بث مباشر اليوم علي قناة بي ان سبورت 1 beIN Sports HD

يمكنكم مشاهدة مباراة النصر السعودي ضد السد القطري بث مباشر اليوم علي قناة بي ان سبورت 1 beIN Sports HD علي الهواء مباشرة الثلاثاء 11-2-2020 من تعليق (حفيظ دراجي) .

تردد قناة بي ان سبورت 1 beIN Sports HD

يمكنكم التعرف علي تردد قناة بين سبورت 1 علي النايل سات والعربسات من خلال زياراة الرابط ( تردد قناة بي ان سبورت 1 beIN Sports HD علي النايل سات والعربسات وسهيل سات ) .