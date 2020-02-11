اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط السد II7SRY جول PLUS NOW

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يستضيف اليوم الثلاثاء فريق نادي النصر السعودي على أرضية ميدانه ووسط أنصاره فريق نادي السد القطري في تمام الساعة الخامسة والربع من مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات في إطار منافسات دوري أبطال آسيا خلال الموسم الحالي لليطولة القارية المؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية التي تزداد أهميتها وجوائزها كل موسم.

ويخوض فريق النصر السعودي مواجهة اليوم على ميدانه بعد التعادل الأخير في آخر مباراة خاضها الفريق ببطولة الدوري السعودي والتي استضاف فيها فريق نادي الفتح وأنتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بعدما كان النصر متقدماً في نتيجة اللقاء عن طريق لاعب النصر عبد الرازق حمد الله في الدقيقة 62 من أحداث المباراة، ولم يمر سوى سبعة دقائق حتى نجح فريق الفتح في تعديل النتيجة من خلال لاعبه على الحسن الذي سجل هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 70 من اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى النقطة 35 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي بفارق 3 نقاط فقط عن فريق نادي الهلال صاحب الصدارة بعد مرور 17 جولة بالمسابقة المحلية السعودية ، وتضم المجموعة الرابعة إلى جانب فريقي مواجهة اليوم الثلاثاء كلاً من العين الإماراتي وسباهان أصفهان الإيراني في مجموعة تعتبر من أقوى مجموعات البطولة الآسيوية خلال الموسم الحالي.

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ويأمل فريق نادي السد القطري اليوم تحقيق نتيجة إيجابية خاصة أنها تأتي في بداية مشوار دور المجموعات بدوري أبطال آسيا خلال الموسم الحالي والمؤهلة لكأس العالم للأندية.

موعد مباراة النصر والسد القطري والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الثلاثاء والتي تجمع بين عملاقي كرة القدم الآسيوية عندما يحل فريق نادي السد القطري ضيفاً ثقيلاً على أرضية ميدانه فريق نادي النصر السعودي ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لمنافسات دوري أبطال آسيا والتي من المقرر إقامتها على ملعب ستاد الملك فهد الدولي ويعلق عليها المميز حفيظ دراجي.