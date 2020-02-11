اونلاين | كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة النصر السعودي بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف السد رابط ماتش النصر BEIN مجانا

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ينتظر عشاق الكرة وبالأخص في آسيا مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين النصرالسعودي والسد القطري غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، من بطولة دوري أبطال آسيا، وتقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

مشاهدة مباراة النصر ضد السد القطري

يدخل نادي النصر السعودي اللقاء بعد التعادل الأخير في الدوري السعودي امام نادى الفتح بنتيجة 1-1، ويسعى نادي النصر الملقب بالعالمى للفوز بنقاط المباراة وهذا سيمنحهم دفعة لمواصلة الانتصارات في باقي المباريات.

بث مباشر النصر والسد القطري

ومن الموقع أن يخوص النصر اللقاء بتشكيل 1-5-4، حراسة المرمى: براد جونز، خط الدفاع: سلطان الغنام، مايكون، نايف الماس، عبد الرحمن العبيد، خط الوسط: ماثيوس، مختار علي، نور الدين أمرابط، جوليانو، أحمد موسى، خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله.

رابط مباراة النصر ضد السد مباشر

وبالنسبة للضيف “السد القطري”، يدخل الفريق اللقاء بمعنويات عالية بعد الفوز الأخير في دوري نجوم قطر على نادي السيلية بنتيجة 3-0، ويسعى الفريق القطري لنتيجة إيجابية لكى يستمر على منافسة البطولة.

رابط السد والنصر مباشر الان

ومن المحتمل أن يبدأ المدير الفني لنادي السد اللقاء بتشكيل 2-4-4، حراسة المرمى: برشم، خط الدفاع: عبد الكريم الحسن، طارق، خوخي بوعلام، بيدرو ميجيل، خط الوسط: سالم الهاجري، وو يونج، أكرم عفيف، علي أسد، خط الهجوم: بغداد بو نجاح، نام تاي هي.

موعد مباراة النصر السعودي ضد السد القطري:

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يلاقي نادي النصر السعودي منافسه السد القطري غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دور أبطال آسيا لمرحلة المجموعات، وتقام المباراة في تمام الساعة :

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.

قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.

قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.