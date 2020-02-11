رياضة | جريزمان يكسر صمته ويشعل النيران في برشلونة برسالة مدوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان يكسر صمته ويشعل النيران في برشلونة برسالة مدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت مجلة ‘‘فرانس فوتبول‘‘ الفرنسية، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت عن تأكيد أنطوان جريزمان نجم فريق برشلونة، بأنه يشعر بالعزلة منذ وصوله إلى كامب في الميركاتو الصيفي الماضي.

وذكرت فرانس فوتبول، أن جريزمان لا يشعر بالاندماج في برشلونة بسبب تجاهله من الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي يركض خلفه باقي زملائه في الملعب، حيث أوضح اللاعب الفرنسي: ‘‘إنهم يغارون مني‘‘.

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وتابعت المجلة الفرنسية، أن جريزمان لا يكف عن انتقاد معاملة زملائه له داخل الملعب، بأمر من ميسي، الذي يبعده من دوائره المقربة.

وأشار المهاجم الفرنسي في تصريحاته: ‘‘لن يتمكنوا مني، لن أغادر، إنهم يشعرون بالغيرة مني لأنني حصلت على كأس العالم 2018، ومن الأفضل أن أضحك عليهم‘‘.

كما أوضح جريزمان إنه يعيش نفس الحالة تقريبًا التي مر بها نجوم غيره شاركوا ميسي في خط الهجوم، أمثال السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، التشيلي أليكسيس سانشيز، الفرنسي تييري هنري والكاميروني صامويل إيتو.