رياضة | أول رد فعل من نجم الزمالك بعد استبعاده من قائمة السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من نجم الزمالك بعد استبعاده من قائمة السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتابت محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حالة من الغضب الشديد، عقب استبعاده من قائمة فريقه التي ستخوض السوبر الإفريقي.

ويلتقي الزمالك أمام الترجى فى بطولة السوبر الإفريقى، المقرر لها 14 فبراير المقبل، بقطر.

وضمت القائمة النهائية للزمالك ضمت 18 لاعبا فقط، وشهدت مفاجأة باستبعاد محمد عواد وضم جنش.

وجاءت القائمة الرسمية التى أعلنها الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" كما يلى: "محمد أبو جبل، محمود عبد الرحيم "جنش"، فى حراسة المرمى، محمود علاء، محمد عبد الغنى، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافى، محمود حمدى "الونش"، حازم إمام فى خط الدفاع، طارق حامد، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، يوسف إبراهيم "أوباما"، فرجاني ساسى، إسلام جابر، محمد حسن، أحمد سيد "زيزو"، أشرف بن شرقى، محمد أوناجم فى وسط الملعب، مصطفى محمد فى الهجوم".