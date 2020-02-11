رياضة | خدعة ريال مدريد الجديدة ضد برشلونة في الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خدعة ريال مدريد الجديدة ضد برشلونة في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي ريال مدريد نظيره برشلونة في مباراة الكلاسيكو يوم 1 مارس المقبل ضمن منافسات الجولة رقم 26 من الدوري الإسباني.

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن أن فيرلاند ميندي ظهير ريال مدريد مهدد بالغياب عن مباراة الكلاسيكو في سانتياجو برنابيو ضد برشلونة في حال حصوله على البطاقة الصفراء ضد ليفانتي في الجولة 25 من مسابقة الدوري الإسباني.

وقالت الصحيفة: "ميندي ظهير ريال مدريد في رصيده 4 بطاقات صفراء وقد يتعمد الحصول على بطاقة صفراء خامسة ضد سيلتا فيجو في الجولة القادمة، وذلك حتى يغيب عن زيارة ليفانتي ويكون متاحاً لخوض الكلاسيكو".

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