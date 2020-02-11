رياضة | ساري مستمر مع يوفنتوس حتى نهاية الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساري مستمر مع يوفنتوس حتى نهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إيطالية أن ​نادي يوفنتوس​ جدد ثقته في المدرب ​ماوريسيو ساري​ بعد خسارة السيدة العجوز ضد فيرونا بنتيجة 2-1 وضياع الصدارة بعد فوز الإنتر على اي سي ميلان 4/2.

ووفقًا لـ صحيفة "لا ستامبا" الايطالية ان حصل إجتماع بين ورئيس النادي أندريا أنييلي والمدير الرياضي فابيو باراتيتشي والمدرب ماوريسيو ساري وجرى البحث والنقاش في مشاكل الفريق خلال الأسابيع الماضية.

يذكر أن يتصدر انتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق الأهداف عن السيدة العجوز، ويلعب يوفنتوس في الأسبوع المقبل أمام بريشيا، في وقت يلعب الإنتر أمام لاتسيو في روما.