رياضة | رسميا.. تحديد موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. تحديد موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" السادسة مساء يوم ٢٩ فبراير الجاري موعدًا لمباراة الأهلي مع فريق صن داونز الجنوب إفريقي فى ذهاب دور الثمانية لبطولة إفريقيا.

كما حدد الاتحاد الإفريقي يوم 7 مارس موعدًا لمباراة العودة المقرر إقامتها في جنوب إفريقيا.

وتأهل الأهلي لدور الثمانية محتلًا المركز الثاني فى مجموعته فيما تأهل صن داونز في المركز الأول بمجموعته.