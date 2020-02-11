رياضة | صالح جمعة يناقش الأهلي في الدوري الفنلندي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صالح جمعة يناقش الأهلي في الدوري الفنلندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وناقش جمعة مع مدير الكرة مسألة رحيله للدوري الفنلندي بعدما أعلن عبد الحفيظ في وقت سابق اقتراب اللاعب من الانضمام لأحد الأندية هناك.
وخاض صالح تدريبات منفردة داخل صالة الجيمانزيوم على هامش المران الجماعي اليوم.
وكان فايلر المدير الفني للأهلي قد أعلن في وقت سابق عدم حاجته لخدمات صالح جمعة ومتمنيا التوفيق له في النادي الذي سينتقل له.
واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء بدون راحة بعد الفوز أمس على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد في الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الجمعة المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري المصري رصيده بـ42 نقطة جمعهم من الفوز في 14 مباراة متتالية.