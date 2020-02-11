رياضة | أليو بادجي في تدريب 20 دقيقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أليو بادجي في تدريب 20 دقيقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات إضافية منفردة عقب نهاية المران الفريق الأحمر اليوم الثلاثاء، والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وخاض اللاعب السنغالي تدريباته الإضافية تحت قيادة توماس بينكيل مخطط الأحمال لمدة ٢٠ دقيقة في إطار تجهيزه عقب عودته من بلاده.

وكان بادجي قد سافر إلى السنغال عقب مباراة بيراميدز لمدة ٤٨ ساعة لتجديد جواز سفره، ثم عاد أول أمس لكنه لم يشارك في مباراة طلائع الجيش.

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واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء بدون راحة بعد الفوز أمس على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد في الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الجمعة المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري المصري رصيده بـ42 نقطة جمعهم من الفوز في 14 مباراة متتالية.

