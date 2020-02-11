رياضة | برشلونة يطرد جريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يطرد جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي برشلونة في إجراء صفقة تبادلية من أجل إعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان إلى كامب نو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ذكر موقع le10sport الفرنسي أن برشلونة يسعى لإجراء صفقة تبادلية برحيل أنطوان جريزمان إلى سان جيرمان مقابل استعادة نيمار.

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وأوضح الموقع أنه في حالة عدم اقتناع الإدارة الباريسية باسم جريزمان وعقد الصفقة سيتم بيع النجم الفرنسي الذي انتقل للبارسا الصيف الماضي، من أجل توفير الأموال اللازمة لجلب نيمار.

ومن المعروف أن إيريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة قد كشف أخيراً عن إمكانية عودة نيمار إلى كامب نو.