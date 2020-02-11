رياضة | تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر والسد اليوم في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر والسد اليوم في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح نادي النصر السعودي مشواره بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا بمواجهة قوية أمام السد القطري على ملعب الملك فهد الدولي ، مساء اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر والسد في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة ، الساعة السادسة الربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2 بتعليق حفيظ دراجي.

ويمكنكم متابعة مباراة النصر والسد عبر القنوات المفتوحة عبر الترددات التالية:

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.

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قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.

قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.

قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.