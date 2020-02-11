رياضة | عبد الحفيظ يبحث مع فايلر ترتيبات رحلة الأهلي في الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ يبحث مع فايلر ترتيبات رحلة الأهلي في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، قبل انطلاق المران الجماعي للفريق اليوم الثلاثاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتحدث عبد الحفيظ مع المدرب السويسري عن ترتيبات سفر بعثة الفريق الأحمر إلى الإمارات والبرنامج التدريبي للأهلي هناك استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم 20 من فبراير الجاري في نهائي كأس السوبر المصري.

واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء بدون راحة بعد الفوز أمس على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد في الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الجمعة المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري المصري رصيده بـ42 نقطة جمعهم من الفوز في 14 مباراة متتالية.