رياضة | عاجل.. إقالة تاكيس جونياس من تدريب وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إقالة تاكيس جونياس من تدريب وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي وادي دجلة رحيل مدربه اليوناني تاكيس جونياس عن الفريق بعد الخسارة الأخيرة من فريق المصري البورسعيدي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.

وقرر مجلس إدارة وادي دجلة توجيه الشكر لتاكيس جونياس المدير الفني للفريق الأول علي جهوده مع الفريق لمدة موسم ونصف ترك فيها بصمة واضحة علي أداء الفريق.

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واتفق الطرفان علي إنهاء التعاقد بشكل ودي، وأعرب مجلس إدارة نادي وادي دجلة عن تمنياته بالتوفيق لتاكيس جونياس في المرحلة القادمة.

ويحتل فريق وادي دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة.