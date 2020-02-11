رياضة | وصول بعثة الزمالك إلى قطر لمباراة السوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول بعثة الزمالك إلى قطر لمباراة السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت بعثة فريق الزمالك إلى العاصمة القطرية الدوحة، قبل المواجهة المرتقبة أمام الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل، على كأس السوبر الإفريقي.

وغادرت البعثة الاراضي المصرية صباح اليوم الثلاثاء، الى الأردن وانتظرت ساعة ترانزيت، ثم انتقلت من عمان إلى العاصمة القطرية الدوحة.

ومن المقرر أن يخوض فريق الزمالك مرانه الأول اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساء على احد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، حيث استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بدء الاستعدادات المباراة بشكل مبكر.

ويرأس البعثة اسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة ويرافقها أعضاء المجلس هانى زادة وعلاء مقلد وحمادة أنور.