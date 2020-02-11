رياضة | تدريبات استشفائية وكرة طائرة للاعبي الأهلي المشاركين أمام الطلائع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات استشفائية وكرة طائرة للاعبي الأهلي المشاركين أمام الطلائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المشاركين في مباراة طلائع الجيش بالأمس تدريبات استشفائية على هامش المران الجماعي اليوم الثلاثاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

كما خاض اللاعبون تدريبات كرة طائرة بالقدم في إطار البرنامج الاستشفائي الذي وضعه لهم الجهاز الفني.

واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء بدون راحة بعد الفوز أمس على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد في الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الجمعة المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري المصري رصيده بـ42 نقطة جمعهم من الفوز في 14 مباراة متتالية.