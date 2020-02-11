رياضة | مرجان: ننتظر خطاب "كاف" حول موعد مباراة الأهلي وصن دوانز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرجان: ننتظر خطاب "كاف" حول موعد مباراة الأهلي وصن دوانز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، حقيقة ما تردد مؤخرًأ عن تلقي إدارة النادي الأحمر موافقة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإقامة مباراة الفريق الأول أمام صن دوانز الجنوب إفريقي يوم 29 من فبراير الجاري.

وقال مرجان في تصريحات خاصة: "لم تصلنا أي خطابات من الكاف حول الموافقة على ميعاد المباراة حتى الآن.. لا نزال في انتظار الرد من الكاف على الخطاب الذي تقدم به النادي الأهلي، حول موعد المباراة".

وتابع: "ما تردد بأن الأهلي تلقى خطاب بالموافقة من كاف ليس له أساس من الصحة ولا نزال ننتظر رد الاتحاد الإفريقي".

ويلتقي الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.