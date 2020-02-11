رياضة | جوارديولا يقترب من الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يقترب من الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحيفة البريطانية اليوم الثلاثاء عن ان نادي ​يوفنتوس​ الايطالي يسعى للتعاقد مع بيب جوارديولا المدير الفني الاسباني لنادي ​مانشستر سيتي​ الإنجليزي ​​.

ووفقًا لـ الصحيفة البريطانية "دايلي ميل" أن يوفنتوس يرغب في الحصول على توقيع جوارديولا لتدريب السيدة العجوز .

وأضافت الصحيفة أن لامانع لدى يوفنتوس في دفع أي مبلع مالي للمدرب الإسباني شرط قبوله بالانتقال الى تدريب الفريق الايطالي خلال الفترة القادمة ليكون البديل للمدير الفني الايطالي الحالي لنادي سيدة عجوز تورينو ماوريسيو ساري.

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وتابعت الصحيفة ان إدارة اليوفنتوس اكدت ان الاموال لن تمثل اي مشكلة امام انتقال المدرب الاسباني الى تورنيو.

ويتعرض المدرب الحالي لليوفي ساري لضغوط كبيرة خاصة بعد تراجعه الى المركز الثاني في ترتيب ​الدوري الايطالي​ خلف انتر مين مع تعادل الفريقان بالنقاط.

ويحتل أيضاً بيب جوارديولا مع فريقه مانشستر سيتي المركز الثاني في الدوري الانجليزي بفارق 22 نقطة عن ليفربول متصدر جدول ترتيب "البريميرليج".